Ali Koç açık açık söyledi: Bazı siyasiler Trabzonspor'a yardım ediyor

08.02.2020 14:39 | Son Güncelleme: 08.02.2020 14:39

Fenerbahçe Divan Kurulu'nda konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Antalya'daki bu çıkışlarımızdan ötürü futbola siyaseti karıştırmakla suçlandık. Belki yarın tehdit edileceğiz. Bazı siyasilerburası önemli bakın bazı siyasiler devlet imkanlarını kullanarak Trabzonspor'a yaptıklarını ifşa etmekten hiç sakınmıyorlar. Bazı siyasiler, buranın altını çizerek söylüyorum. Devletimizin gücünü kullanarak ilgili kulübe ne kadar maddi destek sağladıklarını gerek kendileri, gerek de camianın ileri gelenleri, yaptıklarından övünerek, hiç sakınmadan ifşa etmekten kaçınmıyorlar" dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZA KARŞI BİR TUTUMUMUZ YOKTUR"

Koç, "Kulübümüz bazı çevrelerin apaçık hedef haline geldi. Bazı kendini bilmez medya mensupları kulübümüz ile Cumhurbaşkanımızı karşı karşıya getirmek için yoğun çaba sarf ettiler. Cumhurbaşkanımıza, iktidar partimize ve diğer siyasi partilere karşı bir tutumumuz yoktur, olmamıştır, olmamalıdır. Bu bağlamda kimse camiamızı kendi siyasi hesaplaşmasına dahil etmeye çalışmamalıdır. Büyük Fenerbahçe camiası içerisinde her türlü siyasi görüşü barından saygı duyan ancak ve ancak kararlarını alırken hiçbir siyasi görüşün etkisi baskısı altında kalmayan yapıya sahiptir. Cumhurbaşkanımızın ziyaretinden sonra bazı kesimler rahatsız oldu ki mütemadiyen bizi kendisini partisini karşı karşıya getirmeye çalışıyor" açıklamasında bulundu.

"SPORA SİYASETİ KARIŞTIRMAYIN"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve 18 kulüp başkanıyla yaptığı toplantıda, "Yabancı sayısı ve futbol yasası konularında adımı kullanmayın. Beni ve siyaseti spora karıştırmayın. Sorunlarınızı bir araya gelip kendi içinizde çözün" demişti.