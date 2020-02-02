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Ali Koç'a hakaret eden şahsa 6222'den işlem yapıldı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Trabzonspor maçı öncesinde sözlü hakarette bulunan S.K isimli şahsa 6222 sayılı kanundan işlem yapıldı.

02.02.2020 13:34 | Son Güncelleme: 02.02.2020 13:51
Ali Koç'a hakaret eden şahsa 6222'den işlem yapıldı!

Kulübü Başkanı 'a Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi Şenol Güneş Kompleksi protokol girişinde hakarette bulunan S.K isimli şahıs hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"01.02.2020 tarihinde Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka öncesinde stadyum protokol girişinde güvenlik bariyerlerin arka tarafından FB Spor Kulübü Başkanına sözlü hakarette bulunan S.K isimli şahsa 6222 sayılı kanunun 14/1 maddesine istinaden işlem yapılmıştır."


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: Ali Koç'a hakaret eden şahsa 6222'den işlem yapıldı!
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