Ali Koç'a hakaret eden şahsa 6222'den işlem yapıldı!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Trabzonspor maçı öncesinde sözlü hakarette bulunan S.K isimli şahsa 6222 sayılı kanundan işlem yapıldı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi Şenol Güneş Spor Kompleksi protokol girişinde hakarette bulunan S.K isimli şahıs hakkında işlem yapıldığı belirtildi.
Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"01.02.2020 tarihinde Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka öncesinde stadyum protokol girişinde güvenlik bariyerlerin arka tarafından FB Spor Kulübü Başkanına sözlü hakarette bulunan S.K isimli şahsa 6222 sayılı kanunun 14/1 maddesine istinaden işlem yapılmıştır."
Haber Videosu: Ali Koç'a hakaret eden şahsa 6222'den işlem yapıldı!
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az bile geç kalınmış kararCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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6222 ilk once baba parasiyla kendini adam sanan koca uygulansin. . .Cevap Yaz 5 4 Yayından Kaldır
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6222 lütfen stadyumdaki fanatiklerede uygulansın. .Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır