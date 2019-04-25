Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Güzel Günler Yakında, İnanmaya Devam Edin

İstanbul Okan Üniversitesi 2018 Spor Ödülleri sahiplerini bulurken, ödül törenine katılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç sarı lacivertli futbol takımının durumuyla ilgili olarak, her camiada 25-30 senede bir böyle bir dönem olabileceğini söyledi.

ALİ KOÇ: GÜZEL GÜNLER YAKINDA

Ali Koç, "20. yılını kutlayan İstanbul Okan Üniversitesi'ni kutlar, daha nice yıllar dilerim. Tanıtım filminizde öğrenciniz 'Okanlı olmak iyi insan olmaktır' diyordu. Ben de her yerde bir şekilde iyi insan olmayı anlatmaya çalışıyorum. İyi insan olmak çok normal bir şey ancak ülkemizde özellikle son dönemde aranan bir değer oldu. Size tek tavsiyem kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyi başkasına yapmayın" dedi.

"DİĞER ALANLARDA HER ŞEY YOLUNDA"

Fenerbahçe'yi şahlandıramadıklarını dile getiren Koç, "2018 yılında Fenerbahçe'ye seçildik. Fenerbahçe'yi şahlandıramadık. Ancak diğer alanlarda her şey yolunda. Tabii, top çizgiyi geçmeyince yapılan bu işler göz ardı edilebiliyor. Her camiada 25-30 senede bir böyle bir dönem olabilir. Ama güzel günler yakında. Endişe edecek bir şey yok, siz inanmaya devam edin" diye konuştu.

Kaynak: DHA