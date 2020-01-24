: Ali Düşmez, kura çekimine damga vuran "Sivas'ı çekme" sözlerine açıklık getirdi

24.01.2020 20:06 | Son Güncelleme: 24.01.2020 20:37

TFF İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, çeyrek final kuralarının çekildiği sırada yanında bulunan federasyon görevlisine "Sivas'ı çekme" diye uyarıda bulundu. Düşmez'in bu uyarısı, kameralara yansırken sosyal medya kullanıcıları Ali Düşmez'e sert tepki gösterdi. Ali Düşmez'in "çekme" dediği Demir Grup Sivasspor, turnuvanın çeyrek finalinde, bir diğer Süper Lig ekibi Antalyaspor ile eşleşti. Bu eşleşmenin galibi yarı finalde, Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

"ARAMIZDA BİR ESPRİYDİ"

TFF İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, "Sivas'ı çekme" sözünün Sivaslı olan ve kura çekimini gerçekleştiren TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem ile aralarında bir espri olduğunu dile getirdi. Futbol Arena'da yer alan habere göre Ali Düşmez, bir önceki kura çekiminde de Erdem'in Sivasspor'u çektiğini ve bu konuyla ilgili aralarında bir espri olduğunu ifade etti.

İŞTE ÇEYREK VE FİNAL EŞLEŞMELERİ

Kura çekimi sonrası Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

ÇEYREK FİNAL

Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray

Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor

Trabzonspor - BB Erzurumspor

GMG Kırklarelispor - Fenerbahçe

YARI FİNAL

Trabzonspor - Erzurumspor galibi > GMG Kırklarelispor - Fenerbahçe galibi

Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray galibi > Antalyaspor - Sivasspor galibi

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