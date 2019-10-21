Ali Çetin: Böyle bir haksızlık bir daha olursa bu insanları kimse durduramaz

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olduğu maçın ardından hakemleri sert bir dille eleştirdi. Çetin, "Böyle bir haksızlık bir daha eğer bu kulübün başına gelirse bu insanları burada kimse durduramaz. Yazıklar olsun bu vicdansızlık başka hiçbir şey değil.'' dedi.

21.10.2019 09:31
Ali Çetin: Böyle bir haksızlık bir daha olursa bu insanları kimse durduramaz

Süper Lig'in 8. haftasında Denizlispor sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Maç sonrası ise Denizlispor Başkanı Ali Çetin'in açıklamaları gündeme damga vurdu. Çetin, hakemleri çok ağır bir dille eleştirdi.

"YAZIKLAR OLSUN"

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Denizlispor Kulüp Başkanı Ali Çetin, hakemleri ağır bir şekilde eleştirerek, "13 ay oldu ben yönetime geleli. Başkan olarak bugüne kadar hiç böyle konuşmadım artık bu vicdanın son noktası yazıklar olsun. Bu insanlar 5 TL'lik çakmak satarak bu kulübü bu hale getirdi. Emin olsunlar ki 1 milyon 100 bin nüfuslu bu şehir buraya bunların başına yıkar. Böyle bir haksızlık bir daha eğer bu kulübün başına gelirse bu insanları burada kimse durduramaz. Yazıklar olsun bu vicdansızlık başka hiçbir şey değil.'' dedi.

"HEP SUSTUK ARTIKSUSMAYACAĞIZ"

Çetin, sözlerini şu ifadelerler sürdürü: ''Yani bu kadar kulübün üstüne gelinmez. 8. haftada 5 tane penaltı bizim hak ettiğimiz hiç penaltı yok. Bu güne kadarda hep sustuk artık bundan sonrada susmayacağız bunun başka ötesi de yok yazıklar olsun yani"

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YORUMLAR (29)

  • GS BASKETBOL:
    AYVA ÇİÇEK AÇMIŞ YAZ MI GELECEK FENER SİNAN ERDEM SALONUNA HAFTA SONU NASIL GELECEK. HAYDİ BÜYÜK CİMBOMLULAR HAFTA SONU FENER DERBİSİ VAR SALONA
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  • SEDAT:
    adalet yok inanın var hakemleri bile varı bilmiyor var veriliyor 5 dk oyun duruyor biri yanlış korner kazanır var geçmiş pozisyona bakmaz derler biri penaltı kazanır geriye dönüp ta kaleciden çıkan topa kadar bakarlar el tespit ederler biri adama sert girer var tespit eder kırmızı kart görür bir takım maç bitene kadar karete yapar her pozisyonda ayağa basar sarı bile çıkmaz bu kadar bulanıklık olmaz adam gibi korkusuzca işini yapan kimse yok ha bana sorarsan 2. gol tertemiz kaptırmıcak topu orda
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  • BUZZY:
    Ya sen kimsin niye senin üzerine gelsinler denizli ile kimin ne işi olacak taraftarın gazını almak için konuşmuş ama bundan sonra olacak olaylara da çanak tutmuş ne olcak yani 1 bilyon Denizlili sahaya mı girecek iişte küçük şehirlerin, kulübün başına geçeyim kendimi tanıtayım çabasındaki idarecilerine bir örnek boş boş konuşmuş
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  • ŞAMPİYON BELLİ YOKSA FB BATAR:
    1 maçta olur tamam herkese olur ama 6 -7 maç da olmaz artık skandal fbliler bile isyan etti artık kutu satacağız diye
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  • KEŞKE DAHA FAZLA FENERLİ OLABİLSEM:
    1 milyon yüzbin ne la iş onaktaya geldiyse bu senin toplam nüfusun o kadarmış fenerbahçe için ölecek adam sayısı onun iki katı ispatını istersen dön geçmişe bak siz hanımlarınızın yanında tırsarken fenerbahçe taraftarı futbol darbesine direniyordu
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  • AYDINUZ PALABIYIK KARDEŞLER TFF MHK:
    fb yi şampiyon yapacakalr yazıktır ayıptır gol öncesinde faul var frikik verilmedi net penaltı verilmedi bir değil lig başladığından beri böyle alanya maçı falan rezalet
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