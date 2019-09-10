Ali Babacan ekonomide en kritik sorunu ve yapılması gerekenleri açıkladı

10.09.2019 10:53

Yeni parti kurma çalışmalarına devam eden eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan, Karar gazetesinin sorularını yanıtladı. Babacan, ekonomide en kritik sorunun "öngörülebilirlik" olduğunu belirterek, "Yazılı politika dökümanlarının gelecek perspektifi vermesi gerekiyor. Başta bağımsız kurumlar olmak üzere kurumların itibar ve güvenilirliğini artırmak gerekiyor" dedi.

Babacan ekonomik sorunlar karşısında gerekenler yapılmazsa Türkiye'nin bu sarmaldan çıkmasının mümkün olmayacağını ifade etti.

"Türkiye ekonomisini en iyi bilen isimlerden biri olarak baktığınızda bugün ekonomide en kritik sorun olarak neyi görüyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Babacan şu ifadeleri kullandı:

"MİLLİ GELİRİMİZ DÜŞTÜ, FAKİRLEŞTİK"

"Şu anda ekonomimizin en önemli sorunu öngörülebilirlik sorunu. Yazılı politika dökümanlarının gelecek perspektifi vermesi gerekiyor. Başta bağımsız kurumlar olmak üzere kurumların itibar ve güvenilirliğini artırmak gerekiyor. Para politikasının, maliye politikasının ve makro ihtiyati tedbirlerin birbiriyle uyumlu olması gerekiyor ve öngörülebilir olması gerekiyor. Yapısal reformların yeniden canlandırılması gerekiyor. Türkiye son dönemde, 90'lı yılları andıran yüksek enflasyon - düşük büyüme - yüksek işsizlik sarmalına girdi. Gelir dağılımı bozuluyor. Büyük çabalar ve fedakarlıklarla elde ettiğimiz ülkemizin 'yatırım yapılabilir' kredi notu kaybedildi. "Orta Gelir Grubu"ndan "Yüksek Gelir Grubu"na geçme aşamasına gelmiş olan ekonomimiz "Orta Gelir Grubu"nda tıkandı. Hatta bu gruptaki sıralaması dahi kötüleşmeye başladı. Milli gelirimiz düştü, fakirleştik.

"GEREKENLER YAPILMAZSA..."

Ülkemizin sadece güncel büyüme ve kalkınma göstergeleri gerilemekle kalmadı, aynı zamanda uzun dönemli büyüme potansiyeli de ciddi bir tehditle karşı karşıya. Gerekenler yapılmazsa Türkiye'nin bu sarmaldan çıkması mümkün olamaz.

Bugün dünyada "eksi" faizler dönemi yaşanıyor. Likiditenin çok bol ve ucuz olduğu bir süreçten geçiyoruz. Böyle bir dönemde Türkiye'de devletin ve özel sektörün bu kadar yüksek faiz ödemek zorunda kalması gerçekten çok üzücü. Türkiye'nin risk priminin acilen düşürülmesi gerekiyor.

"HUKUK GÜVENLİĞİ SORUNU YATIRIMCIYI ÜRKÜTÜYOR"

Ekonomideki sorunların sebebi sadece ekonomi politikasıyla ilgili de değil. Ülkemizdeki hukuk güvenliği sorunu yatırımcıyı ürkütüyor. Dış politikada dönem dönem ekonomiyi olumsuz etkileyecek gelişmeler yaşanıyor. Güvenlikle ilgili problemlerin ekonomik sonuçları oluyor. Topyekün bir siyasi revizyona ihtiyaç var.