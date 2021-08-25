Alexis Sanchez Fenerbahçe'ye mi geliyor? Alexis Sanchez FB'ye transfer mi olacak? Açıklama yapıldı mı?

Son dakika gelen haberlere göre Alexis Sanchez'in adı Fenerbahçe ile anılıyor. Dün gece saatlerinde Twitter'da gündem olan Alexis Sanchez, taraftarları heyecanlandırmıştı. Peki, Alexis Sanchez Fenerbahçe'ye gelecek mi? Alexis Sanchez FB'ye geliyor mu? İşte kısaca bilgiler...

Spor yorumcusu Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahçe'nin yeni forvet transferi için yayında bahsettiği ismin Alexis Sanchez olduğunu açıkladı. Bunun ardından Alexis Sanchez Fenerbahçe'ye mi geliyor? Alexis Sanchez FB'ye transfer mi olacak? Açıklama yapıldı mı? merak edilmişti.

SPOR YORUMCUSU YAĞIZ SABUNCUOĞLU'NUN AÇIKLAMASI ŞÖYLE

Yağız Sabuncuoğlu: "Yayında bahsettiğim isim Alexis Sanchez. Fenerbahçe fiyat sordu ve menajeri Fernando Felicevich ile görüşüyor. Direkt haber yapmama sebebim oyuncu tarafı '7 milyon Euro'luk bir maliyeti var. Bunun karşılanması çok mümkün gözükmüyor' söylemiydi."

ALEXİS SANCHEZ FB'YE GELECEK Mİ?

Spor yorumcusu Yağız Sabuncuoğlu'nun yaptığı açıklamaya göre Alexis Sanchez'in yüksek maliyetinden dolayı Fenerbahçe'ye gelmesi zor gözüyle bakılıyor.

ALEXİS SANCHEZ KİMDİR?

Alexis Alejandro Sánchez Sánchez, (d. 19 Aralık 1988, Tocopilla), Şilili futbolcudur. Serie A ekiplerinden Inter'de forma giymektedir. Şu ana kadarki Şili futbol tarihinin en pahalı oyuncusudur. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

"El Niño Maravilla" (Harika Çocuk) olarak da tanınan Sánchez, 2007'de World Soccer tarafından dünyadaki en iyi 50 genç futbolcu arasında gösterildi.

ALEXİS SANCHEZ KULÜP KARİYERİ

Alexis Sánchez, futbola 2003'te, Cobreloa'nın altyapısında başladı. 2005'te A takıma yükseldi. Burada bir sezon oynadıktan sonra Serie A ekiplerinden Udinese'ye transfer oldu. Aynı sezon Colo-Colo'ya 150.000 $ karşılığında bir yıllığına kiralandı. Colo-Colo formasıyla ilk golünü 10 Ekim 2006'da, Copa Sudamericana maçında Liga Deportiva Alajuelense karşısında kaydetti.

15 Ağustos 2007'de Arjantin'in River Plate kulübüne kiralandı. 2008'de Arjantin Ligi kupasını kaldırdı.

22 Temmuz 2008'de millî takım arkadaşları Mauricio Isla ve Nicolás Corvetto ile birlikte Udinese'ye döndü. Tekniğiyle kısa zamanda taraftarların beğenisini kazanan Sánchez, 8 Şubat 2009'da Bologna karşısında son dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirdi. Son zamanlarda birçok büyük takımın transfer listesinde olan Alexis, FC Barcelona'ya 26 milyon € karşılığında transfer olmuştur. Ayrıca Sánchez, Barcelona'da forma giyen ilk Şilili futbolcu unvanını kazanmıştır.

10 Temmuz 2014 tarihinde İngiliz kulübü Arsenal'e 35.000.000 € karşılığında transfer olmuştur. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.