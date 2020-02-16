: Alexander Sörloth, Trabzonspor taraftarını mest etti

16.02.2020 17:40 | Son Güncelleme: 16.02.2020 18:05

Tahkim Kurulu tarafından 2 maçlık cezası 1 maça indirilen ve cezasını kupada Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında çeken Sörloth, Sivasspor maçında 11'de görev aldı. Norveçli oyuncu, attığı golle ve oynadığı oyunla bordo-mavili taraftarları mest etti. Trabzonspor formasıyla Süper Lig'deki gol sayısını 17'ye çıkaran 24 yaşındaki oyuncu, Oscar Cardozo'yu yakaladı. Trabzonspor taraftarları da bu performans sonrası Sörloth'u yere göğe sığdıramadı.

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