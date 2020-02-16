Alexander Sörloth, Trabzonspor taraftarını mest etti
Trabzonsporlu taraftarlar, Süper Lig'deki gol sayısını 17'ye çıkaran Alexander Sörloth'u yere göğe sığdıramadı.
Tahkim Kurulu tarafından 2 maçlık cezası 1 maça indirilen ve cezasını kupada Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında çeken Sörloth, Sivasspor maçında 11'de görev aldı. Norveçli oyuncu, attığı golle ve oynadığı oyunla bordo-mavili taraftarları mest etti. Trabzonspor formasıyla Süper Lig'deki gol sayısını 17'ye çıkaran 24 yaşındaki oyuncu, Oscar Cardozo'yu yakaladı. Trabzonspor taraftarları da bu performans sonrası Sörloth'u yere göğe sığdıramadı.
Haber Videosu: Alexander Sörloth, Trabzonspor taraftarını mest etti
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Yine Sivas’ın bir gölü verilmedi teşekkür ler damat bakın burası çok önemliCevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
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Bu kırmızı kart görmedimi adam gol attı. Vay tff yi de devketin bakanları iyi çalışıyolar. Pensilvanya bu sene şampiyon olamicakCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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apar topar yetiştirdiler maça ya cezalı adamıCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Bir insandaki en büyük servet şereftir ama bu değer ne sivasın insanında var nede oranın suyunu içen futbolcularında yazıklar olsun soytarılar lider takıma bu kadar acizlik yakışırmı ?Rıza çalımbay sen küçük takımların büyük teknik direktörüsün maçın hakemine gelince eminimki maç boyunca eşini benim gibi birçok insan görmeye gitmiştir sakın ola biri kalkıpta aile kutsal demesin ailesini seven işini hakkıyla yapar.Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Bir beşiktaşlı olarak tebrik ediyorum karakterli futbolcu TRABZONSPOR artık hakediyor şampiyonluğu yolunuz açık olsun.Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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GERÇEKTEN ÇOK BAŞARILI KALİTELİ BİR OYUNCUCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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nası olur ya. ya bu adam cezalı değil mi? o kadar vurdular sakatlanmıyo da yuh ne kuzeylisi uzaylı mıdır nedir yuhCevap Yaz 3 Yayından Kaldır