Alex de Souza İstanbul'da! Geliş nedeni belli oldu
Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex de Souza İstanbul'a geldi. Alex'in bir süredir tedavi gördüğü hastanede sevenleriyle buluşacağı ve basın mensuplarının sorularını yanıtlayacağı belirtildi.
Fenerbahçe'nin unutulmaz oyuncusu Alex de Souza İstanbul'a geldi. Alex de Souza, bir süredir PRP tedavisi gördüğü bir hastanede basın mensuplarıyla buluşacak.
Brezilyalı eski yıldız, saat 15.00'te yapılacak etkinlikte hem İstanbul'daki sevenleriyle hasret giderecek hem de gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.
SAMET GÜZEL'DEN PAYLAŞIM
Fenerbahçe'nin eski tercümanı ve Alex'in yakın arkadaşı Samet Güzel paylaştı sosyal medya hesabından Brezilyalı efsanenin İstanbul'a geldiğini gösteren fotoğrafını, 'Kaptan özlemiş' notuyla paylaştı.
Haber Videosu: Alex de Souza İstanbul'da! Geliş nedeni belli oldu
-
HoşgeldinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Hoşgeldin sefalar getirdin Kaptann. . özledik seni beCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
Alex kadar şişirilmiş bir oyuncu daha görmedim, bu kadar yeteneksiz adamı ilah yapmak sadece Türkiye''de olur sanırım.Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
-
SAÇMASAPAN KONUŞMA LA1 Yayından Kaldır
-
inşallah bir gün teknik direktör olarak da efsane olursun fenerdeCevap Yaz 5 Yayından Kaldır