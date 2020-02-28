Alex de Souza'dan İdlib paylaşımı: Başın sağ olsun Türkiye
İdlib'de 33 askerimizin şehit olmasının ardından Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Alex de Souza, "Hayatını kaybeden Türk Askerleri için çok üzgünüm. Başın sağolsun Türkiye" paylaşımı yaptı.
28.02.2020 18:53 | Son Güncelleme: 28.02.2020 19:05
İdlib'de Esed rejiminin düzenlediği hain saldırıda 33 askerimiz şehit oldu. Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Alex de Souza da bu duruma kayıtsız kalmadı. Alex, sosyal medya hesabından "Hayatını kaybeden Türk Askerleri için çok üzgünüm. Başın sağolsun Türkiye" paylaşımında bulundu. Bu paylaşım 80 binden fazla beğeni aldı.
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Haber Videosu: Alex de Souza'dan İdlib paylaşımı: Başın sağ olsun Türkiye
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