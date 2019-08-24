Albayrak ile Falcao videosu sosyal medyayı salladı

24.08.2019 16:23

Hazırlanan videoda Monaco'nun golcüsü Radamel Falcao ve Abdurrahim Albayrak var.

Gökhan Güney'in seslendirdiği 'Artık Gelsene' şarkısı ile hazırlanan video sosyal medyada kısa sürede çok kişi tarafından paylaşıldı.

Hatırlanacağı gibi Abdurrahim Albayrak, transfer görüşmeleri için Fransa'ya gitmişti. Albayrak ve Falcao'nun fotoğrafı uzun bir süre sosyal medyada gündem olmuştu.