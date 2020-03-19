Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Avrupa'daki tüm insanlığın hayatını olumsuz etkileyen koronavirüs salgını, La Liga ekibi Alaves'e büyük darbe vurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, 15 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Avrupa'yı etkisi altına alan Koronavirüs salgını, La Liga ekibi Alaves'i de çok ciddi şekilde etkiledi.
Alaves, 3'ü futbolcu olmak üzere kulüpte 15 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
3 OYUNCU, 7 TEKNİK EKİP, 5 DE KULÜP ÇALIŞANINDA GÖRÜLDÜ
3 oyuncuyla birlikte, teknik ekipten 7 kişide ve 5 çalışanda koronavirüs tespit edildiği belirtildi.
Alaves, testi pozitif çıkan isimlerin karantina altına alındığını ve gereken önlemlerin de hızlıca alındığını duyurdu.
Koronavirüs bulaşan kişilerin herhangi bir belirti taşımadığı ve şu anda iyi durumda olduğu da vurgulandı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular