Alanyaspor maçında sakatlanan Dorukhan Toköz sezonu kapattı!

06.10.2019 19:40

Alanyaspor maçının ikinci yarısında sakatlanan Dorukhan Toköz'ün diz kapağında kıkırdak kopması meydana geldi. Ameliyat edilecek olan Dorukhan Toköz'ün 5-6 ay futbol oynayamayacağı belirtildi.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Bu akşamki maçta sakatlanan oyuncumuzun sağ dizinde Patella (diz kapağı) çıkığı ve bu bağlı diz kapağından kıkırdak kopması tespit edilmiş olup, oyuncumuz ameliyat edilecektir. Kendisine Beşiktaş ailesi olarak geçmiş olsun dileriz"

AVCI MAÇ SONU HASTANEYE KOŞTU

Öte yandan Teknik Direktör Abdullah Avcı, maçın ardından yönetici Ahmet Ürkmezgil ile birlikte Dorukhan Toköz'ü ziyarete gitti.