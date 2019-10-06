Alanyaspor maçında sakatlanan Dorukhan Toköz sezonu kapattı!
Beşiktaş Kulübü, Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Dorukhan Toköz'ün diz kapağında kıkırdak kopması tespit edildiğini ve milli oyuncunun ameliyat olacağını açıkladı. Milli oyuncu, 6 ay sahalardan uzak kalacak.
Alanyaspor maçının ikinci yarısında sakatlanan Dorukhan Toköz'ün diz kapağında kıkırdak kopması meydana geldi. Ameliyat edilecek olan Dorukhan Toköz'ün 5-6 ay futbol oynayamayacağı belirtildi.
Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:
"Bu akşamki maçta sakatlanan oyuncumuzun sağ dizinde Patella (diz kapağı) çıkığı ve bu bağlı diz kapağından kıkırdak kopması tespit edilmiş olup, oyuncumuz ameliyat edilecektir. Kendisine Beşiktaş ailesi olarak geçmiş olsun dileriz"
AVCI MAÇ SONU HASTANEYE KOŞTU
Öte yandan Teknik Direktör Abdullah Avcı, maçın ardından yönetici Ahmet Ürkmezgil ile birlikte Dorukhan Toköz'ü ziyarete gitti.