Alanyaspor kendi evinde farklı kazandı

30.11.2019 19:33 | Son Güncelleme: 30.11.2019 19:38

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor ile Ankaragücü Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşılaştı. Alanyaspor sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Erol Bulut'un öğrencilerine galibiyeti getiren goller, Anastasios Bakasetas (2) ve Djalma Campos (3)'tan geldi.

Bu sonuçla Alanyaspor puanını 22'ye çıkardı ve maç fazlasıyla puan cetvelinde 2. sıraya yerleşti. Küme düşme hattında yer alan Ankaragücü ise 9 puanda kaldı.