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Alanyaspor kendi evinde farklı kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor kendi evinde Ankaragücü'nü 5-0 mağlup etti.

30.11.2019 19:33 | Son Güncelleme: 30.11.2019 19:38
Alanyaspor kendi evinde farklı kazandı

Toto Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor ile Okulları Stadyumu'nda karşılaştı. Alanyaspor sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Erol Bulut'un öğrencilerine galibiyeti getiren goller, Anastasios Bakasetas (2) ve Djalma Campos (3)'tan geldi.

Bu sonuçla Alanyaspor puanını 22'ye çıkardı ve maç fazlasıyla puan cetvelinde 2. sıraya yerleşti. Küme düşme hattında yer alan Ankaragücü ise 9 puanda kaldı.

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