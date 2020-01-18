: Alanyaspor, Kayserispor'u 5-1 yendi

18.01.2020 16:19 | Son Güncelleme: 18.01.2020 16:33

Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor, sahasında Kayserispor'u konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleden 5-1 galip ayrılarak ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaptı. Alanyaspor'un gollerini 38. dakikada Georgios Tzavellas, 59. dakikada Anastasios Bakasetas, 62. dakikada Papiss Cisse, 84. ve 90+1. dakikalarda Junior Fernandes kaydetti. Kayserispor'un tek golü 88. dakikada Pedro Henrique'den geldi.

KAYSERİSPOR AĞIR YARALI, 3 OYUNCU HAFTAYA YOK

Kayserispor'da Zoran Kvrzic 45. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Kvrzic ile birlikte sarı kart gören Hasan Hüseyin Acar ve Djedje gelecek hafta oynanacak Ankaragücü maçında forma giyemeyecek. Alanyaspor, önümüzdeki hafta Kasımpaşa'ya konuk olacak. Kayserispor ise Ankaragücü'nü ağırlayacak.

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