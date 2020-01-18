Alanyaspor, Kayserispor'u 5-1 yendi
Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor, sahasında konuk ettiği Kayserispor'u 5-1 mağlup etti.
Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor, sahasında Kayserispor'u konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleden 5-1 galip ayrılarak ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaptı. Alanyaspor'un gollerini 38. dakikada Georgios Tzavellas, 59. dakikada Anastasios Bakasetas, 62. dakikada Papiss Cisse, 84. ve 90+1. dakikalarda Junior Fernandes kaydetti. Kayserispor'un tek golü 88. dakikada Pedro Henrique'den geldi.
KAYSERİSPOR AĞIR YARALI, 3 OYUNCU HAFTAYA YOK
Kayserispor'da Zoran Kvrzic 45. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Kvrzic ile birlikte sarı kart gören Hasan Hüseyin Acar ve Djedje gelecek hafta oynanacak Ankaragücü maçında forma giyemeyecek. Alanyaspor, önümüzdeki hafta Kasımpaşa'ya konuk olacak. Kayserispor ise Ankaragücü'nü ağırlayacak.
Haber Videosu: Alanyaspor, Kayserispor'u 5-1 yendi
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6 gol atılmış hepsi de yabancılardan. 82 milyonluk ülkeyiz 30 milyonu genç. bu 30 milyondan niye biz 10 numara bitirici golcüler ya da süper futbolcular yetiştiremiyoruz. bunun yanın da avrupa da yaşayan yaklaşık 10 milyon TÜRK var ordanda çıkaramıyorsak yuh vallah bize. . . kıçı kırık hollanda konyadan bile küçük adamlar dünya kupasında final oynuyor futbolcu fabrikası gibi. Merih Demiral''ın rakibi De Light 80 milyon Euro hollandadan yetişmiş Merih''in eline su bile dökemeyecek bir adam misalCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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kardeşim birazcık da suçu futbolcularda arayın ya!!! brezilyada(güney amerika ülkeleri ve afrika da bun dahil) örneğin, futbolcuların yetişmesi için çok iyi bir ortam olduğu için mi iyi furbolcular yetişiyor. geçin bu işleri. eğer yaptığın işi severek ve isteyerek yapıyorsan o işte zaten başarılı olursun. bizim ülkenin insanın kanında tembellik duygusu var ve kolay kolay da o özellik kaybolmaz. yani hollanda özellikle de almanya gibi ülkelerle kıyaslama futbolcu yetiştirme işinde. . .3 Yayından Kaldır