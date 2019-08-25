Alanyaspor, Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti!

Erol Bulut'un teknik direktörlüğünü yaptığı Alanyaspor, evinde ağırladığı Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti.

25.08.2019 13:39
Alanyaspor, Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti!

Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor, evinde Kasımpaşa'yı ağırladı. Serkan Tokat'ın yönettiği mücadeleyi Alanyaspor, 4-1 kazandı. Ev sahibi ekibin gollerini Bakasetas, Papiss Cisse, Junior Fernandes ve Yacine Bammou kaydetti. Kasımpaşa'nın tek golü Mame Thiam'dan geldi.

Sezona 2'de 2 ile başlayan Alanyaspor önümüzdeki hafta Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise haftaya sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek.

Alanyaspor, Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti!
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