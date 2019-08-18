Alanyaspor deplasmanda Kayserispor'u yendi

Süper Lig'de ilk hafta maçında Alanyaspor deplasmanda Kayserispor'u 1-0 mağlup ederek sezona 3 puan başladı.

18.08.2019 00:12
Alanyaspor deplasmanda Kayserispor'u yendi

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor-Alanyaspor karşılaşmasında gülen taraf 1-0'lık skorla deplasman ekibi Alanyaspor oldu.

Kadir Has Stadı'nda oynanan maçta konuk ekip Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü 86. dakikada Papiss Cisse kaydetti.

Bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 3 yaparken, Kayserispor puan alamadı.

Alanyaspor deplasmanda Kayserispor'u yendi
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