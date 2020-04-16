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Beşiktaş Spor Kulübü, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Spor

Alanyaspor, Love için Beşiktaş'ın tazminat ödeyeceği iddialarını yalanladı

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş'ın Vagner Love transferi dolayısıyla kendilerine tazminat ödeyeceğine yönelik iddiaları yalanladı.

16.04.2020 17:36 | Son Güncelleme: 16.04.2020 23:20
Alanyaspor, Love için Beşiktaş'ın tazminat ödeyeceği iddialarını yalanladı

Alanyaspor Kulübü, Beşiktaş'ın Vagner Love transferi için Alanyaspor'a tazminat ödeyeceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Alanyaspor tarafından yapılan açıklamada, kulübün eski futbolcusu Vagner Love'ın transferiyle ilgili bugüne kadar Beşiktaş Kulübü'ne açılan hiçbir dava olmadığı ifade edildi.

Açıklamada, "Transferle ilgili alacaklarımızın tamamı geçmiş dönemde tahsil edilmiştir. Basında yer alan 'Beşiktaş Vagner Love transferi için Alanyaspor'a tazminat ödeyecek' şeklindeki haberler de gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Kaynak: İHA

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