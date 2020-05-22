Alanyaspor, çalışmalarına akşam idmanıyla devam etti
Aytemiz Alanyaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti.
22.05.2020 22:40 | Son Güncelleme: 22.05.2020 22:45
Aytemiz Alanyaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti.
Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, idman, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde akşam saatlerinde gerçekleştirdi.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, koşunun ardından geniş alanda oyun çalışmasıyla tamamladı.
Turuncu-yeşilli ekip, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
Kaynak: AA