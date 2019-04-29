Alanyaspor Başkanı: İki Şoför Uyuyakalmış
Kayseri deplasmanından dönen Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 futbolcunun yaralanmasıyla ilgili Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "İki şoför olmasına rağmen ikisinin uyuması sonucu kaza meydana geldi. Şu anda Sural ağır yaralı. Durumu da kritik. Hastanede bekliyor
Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Alanyaspor kafilesinden Caulker, Dlajma, Baiano, Cisse, Welinton, Sackey ve Sural birlikte Alanya'ya dönmek için VIP minibüs kiraladı. Kayseri'den 2 şoför ve futbolcular ile birlikte yola çıkan minibüs, Antalya-Alanya kara yolunda, şehir merkezine 5 kilometre kala Dinek mevkisinde yoldan çıkarak devrildi. Kazada yaralanan futbolcular, ambulanslarla Alanya'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı futbolculardan Sural durumu ağır olduğu için ameliyata alındı. Diğer yaralı futbolcuların ise ayakta tedavi edildiği öğrenildi. Futbolculardan Sackey'in kolunda kırık tespit edilirken, Welinton'un ise başından hafif yaralandığı öğrenildi. Diğer futbolcuların ise hastanede kontrol amaçlı tutulduğu belirtildi. Minibüsün 2 şoförü de gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
"İKİ ŞOFÖR UYUYAKALMIŞ"
Kaza hakkında gazetecilere açıklama yapan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, emniyetten aldıkları bilgiye göre şoförün uyuyakaldığı için kazanın gerçekleştiğini söyledi. Çavuşoğlu, "Kayseri maçından sonra önümüzdeki hafta maçının Pazartesi günü olması nedeniyle maçtan önce futbolcularımıza ve teknik heyete iki gün izin verilmişti. 7 futbolcumuz özel araç kiralamışlar. Alanya'dan giden özel araçtı. Onunla dönerken şehrin hemen girişinde maalesef araçta iki şoför olmasına rağmen ikisinin uyuması sonucu kaza meydana geldi. Şu anda Sural ağır yaralı. Durumu da kritik. Hastanede bekliyoruz. Ameliyattan yeni çıktı. Diğer 6 futbolcunun da kırıkları olanlar var. Onlar da gözlem altında. Hayati tehlikeleri yok. Maalesef Sural'in hayati tehlikesi var. Şimdi doktorundan bilgi aldık ve bekliyoruz" dedi.
Bir gazetecinin şoförün uyuduğu iddiasını sorması üzerine Başkan Çavuşoğlu, "Emniyet müdürümüzden aldığım bilgiye göre iki şoförün olduğu ve ikisinin de uyuduğudur. Maalesef üzgünüz bekliyoruz. Allah şifa versin" yanıtını verdi.
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başkan, bu işin sorumlusu sensin. bir takım toluca gelir ve döner. izin işi kulübe varıldığında açıklanır. bu yabancı oyuncular neden ayrı bir araçla yola çıktılar, onlar da alanyaya gidiyorlardı ve ilçeye 5 km kala kaza oldu. uçakla neden dönmediler...Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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ÇOK ACI BAŞIMIZ SAĞOLSUNCevap Yaz Yayından Kaldır
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A takım oyuncularına bir uçak kiralamayıp uçakla gidenleri de aktarma uçakla göndermek nedir ? Geride kalan futbolculara minibüs kiralamak nedir? Anlamsızca giden bir can. . . Ailesine sabır diliyorum.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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bi iş var bu olydaCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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bu ne vurdum duymazlık ne demek 7 futbolcumuz özel araç kiralamışlar siz bu futbolcuları kendiniz niye taşımıyorsunuz şimdi ne olacak bir can gitti kim vebalini çekecek tabiki siz böyle külüp yönetilmez adamları bir uçakla taşıyamıyorsanız size yazıklar olsunCevap Yaz 6 5 Yayından Kaldır