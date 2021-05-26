Alanyaspor, Bafetimbi Gomis için nabız yokladı
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Alanyaspor, Bafetimbi Gomis için nabız yokladı

Alanyaspor, Bafetimbi Gomis için nabız yokladı
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Alanyaspor bir dönem Galatasaray'da forma giyen Bafetimbi Gomis için harekete geçti. Al Hilal ile sözleşmesi biten Fransız golcünün menajeriyle Akdeniz ekibinin dirsek temeası kurduğu öne sürüldü.

Süper Lig'de yeni sezon için iddialı bir takım kurmak isteyen Alanyaspor'da gündeme sürpriz bir isim geldi. Turuncu-yeşilliler, Al Hilal'le sözleşmesi biten Bafetimbi Gomis için girişimlere başladı.

SÜPER LİG'E DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Yeni Alanya gazetesinde yer alan habere göre; Bu sezon forvet oyuncularından beklenen verimi alamayan turuncu yeşilli ekip, Vagner Love ve Cisse'yi aratmayacak bir golcünün peşine düştü. 2017-18 sezonunda Galatasaray forması ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Gomis'in menajeri ile temasa geçtiği belirtilen Alanyaspor yönetiminin, 35 yaşındaki Fransız golcüyü kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Süper Lig'e tekrar dönmeye sıcak baktığı belirtilen Gomis, şartlar oluşursa yeni sezonda Alanyaspor forması giyebilir.

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