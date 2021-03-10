Alanya'da turizm hazırlıkları sürüyor

Alanya Belediyesi Turizm Komisyonu Başkanı ve Yabancılar Meclisi Üyesi Paulina Müftüoğlu, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı BurhanSili'yi ziyaret etti. Kışlık başkent Alanya'nın kış turizmiyle ilişkilendirilmesi, turizm bilincinin herkeste ve her kesimde oluşturulması, turiste sorun olan uygulamaların ve eksikliklerin giderilmesi başlıkları öncelikli olmak üzere önemli konular masaya yatırıldı.

Alanya Belediyesi Turizm Komisyonu Başkanı ve Yabancılar Meclisi Üyesi Paulina Müftüoğlu ile komisyon üyeleri Emine Çalış ve Alper Kan, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Türkiye Otelciler Federasyonu

(TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili'yi ziyaret etti.

Yapılan ziyarette Rusya, Ukrayna, Polonya, İngiltere ve iç pazar başta olmak üzere rezervasyon durumları, TGA tanıtım çalışmaları, aşı pasaportu, tesis renovasyonları için düşük faizli ve uzun vadeli krediler, Alanya'ya özgü değerlerle ilgili özel günlerin belirlenmesi ve etkinlik hazırlanması gibi konular ele alındı.

Selçuklu sanatlarının ön plana çıkarılması, Alanya'nın Selçuklu Kışlık Başkenti unvanının kış turizmiyle ilişkilendirilmesi, turizm personelinin aşılanması sürecinin de konuşulduğu görümede turistlerden şehirde yaşadıklarıyla ilgili bildirim alınması, bir sorunla karşı karşıya kalan turistin kendini çaresiz hissetmemesi için gerekli çalışmalar, turizme ve turizm çalışanına yönelik eğitim çalışmalarının artırılması ve turistle temas eden kişilerin bilinç seviyesinin artırılması, alışveriş yerlerinde etiket uygulaması zorunluluğu konuları da gündeme getirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı