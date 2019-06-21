Al Shabab, Diagne'nin peşini bırakmıyor! 15 milyon euroluk teklif
Suudi Arabistan ekibi Al Shabab Kulübü, Galatasaray ile sezonu gol kralı olarak bitiren Diagne'nin peşini bırakmıyor.
Suudi Arabistan ekibi Al Shabab, Diagne için yapılan 12 milyon euroluk teklifin Galatasaray tarafından kabul edilmemesi üzerine teklifini 15 milyon euroya yükseltti.
Gelecek sezonki transferini büyük oranda Mbaye Diagne'nin satışından gelecek paraya endeksleyen Galatasaray'ın direnci sonuç veriyor.
TEKLİFE ZAM GELDİ
Suudi Arabistan Kulübü Al Shabab, Senegalli oyuncu için daha önce 12 milyon euroluk bir teklif yapmıştı. Ancak Sarı-Kırmızılılar bu rakamı yetersiz bularak fiyat artırımı istemişti. Transfer görüşmelerinde bir süre sessiz kalan Suudi yöneticiler, Galatasaray cephesinin geri adım atmaması sonrasında teklife zam yaptı.
GALATASARAY BEKLEME KARARI ALDI
3 milyon euroluk bir artırıma giden ve teklifi 15 milyon euroya çıkartan Al Shabab şimdi Cim-Bom'un vereceği cevabı bekliyor. Galatasaray'ın aslında 15 milyon euroluk teklife sıcak baktığı ancak biraz daha fiyat artırmak için bekleme kararı aldığı belirtiliyor.
Diagne transferinin önümüzdeki hafta sonuna kadar sonuçlanabileceği ifade ediliyor.
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sat ulan sat gitsin sat satCevap Yaz Yayından Kaldır
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verin gitsin bu adamı. . . çok boş bir oyuncu etkisiz eleman bide egoist paracı ruhuysuz takım ruhu 0000 YÖNETİM DERHAL Y - O - LL - AAAAACevap Yaz Yayından Kaldır
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verin gitsin be 15 mılyon azmı hemde bu baltayaCevap Yaz Yayından Kaldır