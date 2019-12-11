: Al Ahli Kulübü, Fenerbahçe'ye 4 milyon euro ödeme yaptı!

11.12.2019 17:44 | Son Güncelleme: 11.12.2019 18:11

Al Ahli Başkanı Ahmed Al Sayegh, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile İstanbul'da özel bir görüşme gerçekleştirerek Josef de Souza konusunu konuştu, müjdeyi kulübün resmi hesabından verdi.

Suudi Arabistan'ın Al Ahli kulübünden Josef de Souza trasferiyle bağlantılı olarak bir Fenerbahçe açıklaması yapıldı. Kulüp başkanı Ahmed Al Sayegh'in, sarı-lacivertli ekibin başkanı Ali Koç ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafı eşliğinde Al Ahly'nin resmi hesabından gerçekleştirilen paylaşımda "Al Ahly yönetimi, Fenerbahçe tarafından yapılan şikayet dosyasını sonlandırmıştır" denildi

"SPORTİF YAPTIRIMDAN KURTULDUK"

Açıklamanın devamında "Kulüp başkanı Al Sayegh, Fenerbahçe Kulübü Başkanı ile İstanbul'daki buluşmasının ardından dosyayla ilgili konuyu çözmeyi başardı. Kulüp böylece FIFA'dan gelebilecek sportif yaptırımlardan kurtulmuş oldu" ifadeleri kullanıldı. Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, 2018 yazında Fenerbahçe'den 12 milyon euro bonservis karşılığında Suudi Arabistan ekibinin yolunu tutmuştu.

TAKSİTLERİNİ AKSATMIŞLARDI

Al Ahli'nin bonservis parasının taksitleriyle ilgili ödeme sıkıntısı sonrasında Fenerbahçe'nin konuyu FIFA'ya taşıdığı belirtilirken, bir dönem oyuncunun yeniden sarı-lacivertli ekibe dönmesi de söz konusu olmuştu. Arabistan ekibi 4 milyon euroluk kalan ücreti de ödediği belirtildi.

(Skorer)

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