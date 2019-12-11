Al Ahli Kulübü, Fenerbahçe'ye 4 milyon euro ödeme yaptı!
Josef de Souza'yı 2018 yılında Fenerbahçe'den transfer eden Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Brezilyalı oyuncunun son taksidini ödememişti. Bugün Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüşen Al Ahli Kulübü Başkanı Al Sayegh, transferden kalan 4 milyon euroyu ödedi.
Al Ahli Başkanı Ahmed Al Sayegh, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile İstanbul'da özel bir görüşme gerçekleştirerek Josef de Souza konusunu konuştu, müjdeyi kulübün resmi hesabından verdi.
Suudi Arabistan'ın Al Ahli kulübünden Josef de Souza trasferiyle bağlantılı olarak bir Fenerbahçe açıklaması yapıldı. Kulüp başkanı Ahmed Al Sayegh'in, sarı-lacivertli ekibin başkanı Ali Koç ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafı eşliğinde Al Ahly'nin resmi hesabından gerçekleştirilen paylaşımda "Al Ahly yönetimi, Fenerbahçe tarafından yapılan şikayet dosyasını sonlandırmıştır" denildi
"SPORTİF YAPTIRIMDAN KURTULDUK"
Açıklamanın devamında "Kulüp başkanı Al Sayegh, Fenerbahçe Kulübü Başkanı ile İstanbul'daki buluşmasının ardından dosyayla ilgili konuyu çözmeyi başardı. Kulüp böylece FIFA'dan gelebilecek sportif yaptırımlardan kurtulmuş oldu" ifadeleri kullanıldı. Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, 2018 yazında Fenerbahçe'den 12 milyon euro bonservis karşılığında Suudi Arabistan ekibinin yolunu tutmuştu.
TAKSİTLERİNİ AKSATMIŞLARDI
Al Ahli'nin bonservis parasının taksitleriyle ilgili ödeme sıkıntısı sonrasında Fenerbahçe'nin konuyu FIFA'ya taşıdığı belirtilirken, bir dönem oyuncunun yeniden sarı-lacivertli ekibe dönmesi de söz konusu olmuştu. Arabistan ekibi 4 milyon euroluk kalan ücreti de ödediği belirtildi.
(Skorer)
Haber Videosu: Al Ahli Kulübü, Fenerbahçe'ye 4 milyon euro ödeme yaptı!
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Rodruiges için gs ye 8 milyon euro ödedilet. Fbeşe beleş verdiler yersen. Boluspora 1 milyon euro kaleci sattı. İtalyanların bidon dediği elmasa 18 milyon verdiler. Yersen puhaaCevap Yaz Yayından Kaldır
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Tffb fbeyi kurtarmak içüm transfer limiti i arttırdı. Tffb para versin fb ye oyuncu alsın.skandalCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Bu iyi oldu. Az Islam''dan bahsedildiginde Arabaistan''a gidin diyenler. Akilli olun, ilk Arabistan''a giden Ermeni Ali olmus. Hem Araplari elestir hem Arablar''dan dilen cok ayip olmus.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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söz konusu dilenciler olunca akla dilencilikte kazandığı para geliyor adamın suçu değilYayından Kaldır
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ANGUT HERİF ADAM SATTIĞI OYUNCUNUN PARASINI ALIYOR BUNDAN DAHA DOĞAL BİŞEY OLABİLİRMİ, İNSAN YORUM YAPMAK İÇİN SADECE BAŞLIĞI OKUMAZ HABERİN İÇERİĞİNİDE OKUR1 Yayından Kaldır
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bunun dilenciliği ulusarası seviyedeCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır