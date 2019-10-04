Akyurt'a 452 milyon liralık yatırım

04.10.2019 22:11

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Volkswagen Grubu'na ait MAN Türkiye AŞ'nin Ankara Akyurt'taki yerinin münferit yatırım yeri olarak ilan edildiğini belirterek 452 milyon liralık yeni yatırımla 700 kişiye istihdam sağlanacağını açıkladı.