Akkim, USK Kimya'yı satın aldı
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Akkim, USK Kimya'yı satın aldı

09.03.2021 10:55 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:59
Akkim, USK Kimya'yı satın aldı

Aydın'da faaliyet gösteren karboksimetil selüloz (CMC) üreticilerinden USK Kimya, Rekabet Kurulu'ndan gelen satın alma onayı ile Akkim Kimya'yanın bünyesine katıldı.

Aydın'da faaliyet gösteren karboksimetil selüloz (CMC) üreticilerinden USK Kimya, Rekabet Kurulu'ndan gelen satın alma onayı ile Akkim Kimya'yanın bünyesine katıldı.

Rekabet Kurulu, Akkim Kimya'nın 63 milyon dolar değerindeki satın alma yatırımına onay verdi. Karboksimetil selüloz (CMC) üreticisi USK Kimya, 1 Mart'ta işlemin tamamlanmasıyla resmen Akkim'in oldu.

CİRO HEDEFLİ 600 MİLYON DOLAR

Şirketin Genel Müdürü Onur Kipri, satın alma işleminin her iki şirket çalışanları için de hayırlı olmasını dileyerek yatırımların süreceği mesajını verdi. Geride kalan 6 yılda toplam 200 milyon dolarlık satın alma gerçekleştirdiklerini söyleyen Kipri, "Organik ve inorganik büyüme olanaklarını yakından takip etmeyi sürdürüyoruz. Büyümeye dönük yatırımlarımızla gelecek 5 yıllık periyotta ciromuzu 600 milyon dolara yükseltmeyi hedefliyoruz. USK Kimya'yı bünyemize dahil ederek, yıllık ihracatımızı iki katına çıkarma fırsatı yakaladık. Pazardaki güçlü pozisyonu, yüksek 'know-how' kabiliyeti ve ihracat kapasitesiyle USK'nın aramıza katılmasından mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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