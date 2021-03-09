Akkim, USK Kimya'yı satın aldı
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Akkim, USK Kimya'yı satın aldı

09.03.2021 10:15 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:20
Akkim, USK Kimya'yı satın aldı

Rekabet Kurulu, Akkim Kimya'nın 63 milyon dolar değerindeki satın alma yatırımına onay verdi.

Rekabet Kurulu, Akkim Kimya'nın 63 milyon dolar değerindeki satın alma yatırımına onay verdi. Karboksimetil selüloz (CMC) üreticisi USK Kimya, Akkim'in oldu.

Akkök Holding iştiraki Akkim Kimya'ya, Rekabet Kurulu'ndan beklenen USK Kimya satın alma onayı geldi. Aydın'da faaliyet gösteren karboksimetil selüloz (CMC) üreticilerinden USK Kimya, 1 Mart'ta işlemin tamamlanmasıyla resmi olarak Akkim Kimya bünyesine katıldı. Böylelikle kimyasal madde üreticisi Akkim'in stratejik yatırımlarına bir yenisi daha eklendi.

Ciro hedefi 600 milyon dolar

Akkim Kimya Genel Müdürü Onur Kipri, satın alma işleminin her iki şirket çalışanları için de hayırlı olmasını dileyerek yatırımların süreceği mesajını verdi. Geride kalan 6 yılda toplam 200 milyon dolarlık satın alma gerçekleştirdiklerini söyleyen Kipri, "Organik ve inorganik büyüme olanaklarını yakından takip etmeyi sürdürüyoruz. Büyümeye dönük yatırımlarımızla gelecek 5 yıllık periyotta ciromuzu 600 milyon dolara yükseltmeyi hedefliyoruz. USK Kimya'yı bünyemize dahil ederek, yıllık ihracatımızı iki katına çıkarma fırsatı yakaladık. Pazardaki güçlü pozisyonu, yüksek 'know-how' kabiliyeti ve ihracat kapasitesiyle USK'nın aramıza katılmasından mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

2021'e satın alma yatırımıyla başlayan şirket, 2015 yılında emaye ve seramik frit üreticilerinden Akcoat'u bünyesine katarak bu sektöre giriş yapmış, 2 yıl sonra Alman kimyasal satış ve pazarlama şirketi Dinox'u satın almıştı. Ayrıca seramik baskı mürekkepleri üreten İspanyol Megacolor da Akkim iştiraki olan Akcoat tarafından satın alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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