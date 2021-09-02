Akkim, tekstil odaklı sürdürülebilirlik denetiminde birinci oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Akkim, tekstil odaklı sürdürülebilirlik denetiminde birinci oldu

Akkim, tekstil odaklı sürdürülebilirlik denetiminde birinci oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Akkim, tekstil kimyasallarının 'Sıfır Zararlı Atık' kapsamında değerlendirip ilerletilmesini sağlayan ZDHC belgelendirme programına katıldı.

Akkim, tekstil kimyasallarının 'Sıfır Zararlı Atık' kapsamında değerlendirip ilerletilmesini sağlayan ZDHC belgelendirme programına katıldı. Kademe 3 denetimini tamamlayan şirket, 93,94 puan aldı.

Yaşanabilir dünya adına sorumlu üretim-tüketim anlayışının yaygınlaştığı bu dönemde, şirketlerin önceliği sürdürülebilir olma yönünde ilerliyor. Endüstriyel üretimde, çevre ve insan sağlığı hassasiyetine verilen önem artarken uluslararası kuruluşların denetimleriyle firmaların bu alandaki performansı ölçülüp kamuoyuna duyuruluyor. Akkim Kimya, Tehlikeli Kimyasalların Sıfır Zararlı Atık (Zero Discharge of Hazardous Chemicals-ZDHC) belgelendirme programına katılarak denetimden geçti. Şirket, tekstil kimyasallarının değerlendirildiği ZDHC denetiminde 93,94 puanla önemli bir başarı elde etti. Denetimde yer alan Üretimde Kullanımı Kısıtlı Maddeler Listesi'ndeki kimyasalların uygunluk kontrol ve testleri tamamlanıp ürün güvenli bağımsız bir kuruluş tarafından onaylanmış oldu.

"Çevre ve insan sağlığı birinci öncelik"

Şirketin iş modelinin merkezinde ürünlerin çevre ve insan sağlığına etkilerinin değerlendirilmesi olduğunu söyleyen Akkim Kimya Genel Müdürü Onur Kipri, "Bu alandaki güncel ulusal ve uluslararası standartları takip ederek istisnasız uyguluyoruz. Yenilikçi ürünlerimizle müşterilerimize güvenilir bir çözüm ortaklığı sunuyoruz. Çalışmalarımız sayesinde ZDHC denetiminden Türkiye birinciliğiyle ayrılmak mutluluk verici" dedi.

Sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen şirket aynı zamanda, tekstil sektörü için güvenli kimyasal tedariki kriterlerini belirleyen Global Organik Tekstil Standardı (GOTS) sertifikasyonuna sahip. Ayrıca tekstil endüstrisinin sürdürülebilir hedeflere doğru hareket etmesine yardımcı olan standartlardan biri olan "Bluesign" sistem ortakları arasında bulunan şirket, EcoVadis sürdürülebilirlik derecelendirmesindeki Altın bilinirlik seviyesini Platin seviyesine yükseltmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. - İSTANBUL

Akkim, tekstil odaklı sürdürülebilirlik denetiminde birinci oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Yaşar Güler Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan
Magazin Ezgi Mola Münir Özkul Demet Akalın Mahsun Kırmızıgül
Spor Marcao Cristiano Salih Uçan Şenol Güneş Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Akkim, tekstil odaklı sürdürülebilirlik denetiminde birinci oldu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 11:57:44. #1.14#

title