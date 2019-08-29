Akhisarspor, Muhammet Reis'i kadrosuna kattı

TFF 1. Lig'de mücadele eden Akhisarspor, Giresunspor ile yollarını ayıran Muhammet Reis'i 1 yıllığına renklerine bağladı.

29.08.2019 15:28
Akhisarspor, Muhammet Reis'i kadrosuna kattı

TFF 1. Lig'de mücadele eden Akhisarspor, Giresunspor ile yollarını ayıran Muhammet Reis'i 1 yıllığına renklerine bağladı.


Balıkesirspor, Osmanlıspor ve Karabükspor'la üst üste Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan 34 yaşındaki deneyimli oyuncu, bu sezon Giresun'da 2 maçta 1 gol attı. İmza törenine Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel, yönetim kurulu üyeleri İbrahim Evren Acar ve Zekeriya Güneş katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA
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