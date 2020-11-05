Akhisar'ın Bakkal Kart projesinin temelleri atıldı
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Akhisar'ın Bakkal Kart projesinin temelleri atıldı

05.11.2020 18:34 | Son Güncelleme: 05.11.2020 18:38
Akhisar'ın Bakkal Kart projesinin temelleri atıldı

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile Akhisar Bakkallar, Bayiler ve Benzerleri Esnaf Oda Başkanı Zafer Kara, 'Bakkal Kart' projesini daha geniş kitlelere yaymak için toplantı yaptı.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile Akhisar Bakkallar, Bayiler ve Benzerleri Esnaf Oda Başkanı Zafer Kara, 'Bakkal Kart' projesini daha geniş kitlelere yaymak için toplantı yaptı. Toplantı sonrasında konuşan Başkan Dutlulu, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız Bakkal Kart'larına yüklediğimiz paralar ile alışverişlerini küçük esnaflarımızdan yapabilecek. Hem halkımız ihtiyaçlarını karşılayacak hem de esnafımız kazanacak" dedi.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun seçim sözleri arasında yer alan bir proje daha hayata geçiyor. 'Bakkal Kart' projesinin başlaması için 2020 yılı Kasım ayı meclis toplantısında yetki verilmesinin ardından ilk çalışmalar başlatıldı. Akhisar Bakkallar, Bayiler ve Benzerleri Esnaf Oda Başkanı Zafer Kara, Belediye Başkanı Besim Dutlulu'yu makamında ziyaret ederek projenin detayları hakkında görüştü. Bakkal Kart projesi için fikir alışverişi yapılan ziyarette Başkan Besim Dutlulu, Türkiye'ye örnek bir proje olabilecek Bakkal Kart sayesinde hem gelir seviyesi düşük olan ailelere yardımcı olacaklarını hem de küçük esnafın kazanmasına yardımcı olacaklarını dile getirdi.

Türkiye'ye örnek olacak

Akhisar'daki dar gelirli vatandaşların ve küçük esnafın bütçesine destek olmak açısından Bakkal Kart projesinin önemine vurgu yapan Başkan Dutlulu, "Bu projemizin ön çalışmasını Ramazan ayında yaptık ve güzel sonuçlar aldık. Ardından geçtiğimiz Kasım ayı meclis toplantısında Akhisar Belediye meclisimizden yetkiyi aldık ve hiç vakit kaybetmeden Akhisar Bakkallar, Bayiler ve Benzerleri Esnaf Oda Başkanı Zafer Kara ile projenin detaylarını görüştük. İçerisine her ay belli bir miktar para yükleyeceğimiz BakkalKart sayesinde, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız bakkallar odamıza bağlı esnaflardan alışveriş yapabilecekler. Bu proje sayesinde Akhisar'daki küçük esnafın ticari faaliyetlerini desteklemenin yanı sıra ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın da ihtiyaçlarını gidermesi noktasında yanlarında olacağız" ifadelerini kullandı.

Projenin çok başarılı olduğuna dikkat çeken Akhisar Bakkallar, Bayiler ve Benzerleri Esnaf Oda Başkanı Zafer Kara, "Bu projeyi çok önemsiyoruz. Projeyi bizlerle birlikte şekillendiren Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu'ya tüm esnaflarımız adına çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde projenin içeriği ile ilgili daha detaylı açıklama yapacağız. Esnaflarımıza ve şehrimize hayırlı olsun." dedi. - MANİSA

Akhisar'ın Bakkal Kart projesinin temelleri atıldı
Akhisar'ın Bakkal Kart projesinin temelleri atıldı
Akhisar'ın Bakkal Kart projesinin temelleri atıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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