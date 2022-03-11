Akdeniz Belediyesinden çiftçilere gübre yardımı

AKDENİZ, MERSİN (İHA) - Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, üst sınırı toplamda 500 bin lira olmak üzere çiftçilere gübre yardımı yapacaklarını açıkladı.

Akdeniz Belediye Meclisi Mart Ayı İkinci Birleşiminde çiftçinin yüzünü güldüren haber geldi. Tarımsal kalkınmaya destek vermek amacıyla ilçe sınırları içerisinde tarımsal faaliyetlerini sürdüren çiftçilere, gübre desteği yapılacağı açıklandı.

Yerelde kalkınmayı çok fazla önemsediklerini dile getiren Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Gerek pandemi koşulları gerekse iklimsel değişiklikler tarıma olan ihtiyaçlarımızı daha değerli kılmaktadır. Bu nedenle Akdeniz Belediyesi olarak çiftçilerimizin her zaman olduğu gibi bugün de yanlarında olmaya çalışacağız" dedi.

Gültak, "Buna göre kırsal mahalle statüsünde bulunması, ÇKS belgesi bulunması, tarım dışı geliri bulunmaması gibi belli kriterler üzerinden çiftçilerimiz belediyemize başvuruda bulunabilir. Seralar hariç üst sınırı 5 dönüm ve altı arazi sahiplerine verilmek üzere belediye tarafından üst sınırı toplamda 500 bin TL olmak üzere meclisimizde gübre yardımı yapılmasının kabulüne karar verildi. Çiftçilerimiz ile ilgili alınan bu önemli kararda meclis üyelerimizin desteği yadsınamaz. Bu sebepten her bir meclis üyemize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi