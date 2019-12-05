: AK Partili eski belediye başkanının inşaat ruhsatı iptal edildi

05.12.2019 10:33 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:45

İstanbul Küçükçekmece Belediyesi'nde 2 dönem başkanlık yapan AK Partili Aziz Yeniay'ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu 24 Gayrimenkul tarafından Halkalı Atakent'e inşa edilen Cadde 24 projesi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Küçükçekmece Belediyesi'nin karşısına 3 blok olarak inşa edilen, home ofis ve ticari birimlerden oluşan Cadde 24 projesinin daha önce iptal edilen imar planlarının ardından inşaat ruhsatına açılan dava da karara bağlandı.

MAHKEME İPTAL ETTİ

Bir önceki dönemin CHP'li İBB Meclis Üyesi Erhan Aslaner ile Cevdet Ateş tarafından Küçükçekmece Halkalı'da 12 pafta 5573 parsel üzerine bulunan yapıya ilişkin Küçükçekmece Belediyesi tarafından 6 Şubat 2014'te verilen inşaat ruhsatı ile 12 Aralık 2014 tarihinde düzenlenen tadilat ruhsatlarının iptali istemi ile Küçükçekmece Belediyesi'ne dava açılmıştı.

Sözcü'de yer alan habere göre, davaya bakan İstanbul 8. İdare Mahkemesi, imar planında belirlenen yapılaşma şartlarına uygun olarak düzenlenmediğini tespit ettiği inşaat ruhsatlarını, hukuka ve mevzuata aykırı bularak 27 Eylül 2019 tarihinde oy birliğiyle iptal etti.

10 BİN METREKARELİK İNŞAAT 18 BİN METREKAREYE ÇIKMIŞ

Mahkeme kararında dava konusu ruhsatların, 2013 tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar planına istinaden düzenlendiği, söz konusu imar planında yapılaşma şartlarının "emsal 1,50" olarak belirlendiği ifade edildi.

6 bin 901 metrekare büyüklüğündeki parsele, belirlenen emsale göre yapılması gereken toplam inşaat alanının 10 bin 351 metrekare olması gerekirken ruhsatlarda inşaat alanının 18 bin 59 metrekareye çıkarıldığı tespit edildi.

VERGİDEN VE HARÇTAN MUAF TUTULMUŞTU

Davacı açan CHP'li eski meclis üyesi Erhan Aslaner, "Bu projeye, boş bir arazi üzerine yapıldığı halde riskli yapı ruhsatı verilmiş, koşulları yerine getirmemesine karşın kentsel dönüşüm kapsamına alınarak hem vergiden hem de harçtan muaf tutulmuştu. Son mahkeme kararı ile yapının hukuksuzluğu tescil edilmiş oldu" dedi.

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