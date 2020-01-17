: AK Parti ürün güvenliğine ilişkin kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu

17.01.2020 16:49 | Son Güncelleme: 17.01.2020 17:04

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, ürün sorumluluğu tazminatı getirilmesi, tağşiş yapılan ürün ihracatı ile e-ticarette uygunsuz ve güvenilir olmayan ürün satışına müeyyide uygulanması, "izlenebilirlik" ve "geri çağırma"nın zorunlu hale getirilmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunduklarını bildirdi.

AK Parti Grup BaşkanvekiliMuş, "Meclis Başkanlığı'na ürün güvenliğine ilişkin sunduğumuz kanun teklifiyle amacımız, vatandaşımızın güvenilir ürünlere erişimini sağlamak" diye konuştu.

229 FİRMA VE 386 ÜRÜN İFŞA EDİLMİŞTİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, 14 Ocak tarihinde gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri tek tek açıklamıştı. Taklit, tağşiş veya ilaç etken maddesi tespit edilen toplam 229 firmaya ait 386 parti ürün ifşa edilmişti. Bakanlık, 2012 yılından bu yana 1443 firmaya ilişkin 3202 parti üründe taklit ve tağşiş yapıldığı duyurmuştu.

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