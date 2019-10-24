AK Parti'den yeni vergi taslağına ilişkin açıklama

24.10.2019 12:22

Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren yeni vergi düzenlemesi gündemde. Ekonomi yönetimin hazırladığı taslak görüşe açıldı. Gelir vergisinden emlak vergisine, kurumlar vergisinden bazı alanlardaki vergi istisnalarına kadar birçok başlıkta değişiklik öngörülüyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yeni vergi taslağına ilişkin şu açıklamaları yaptı:

''2020'nin Nisan başında bu vergi müessesi yürürlüğe girecektir. Öğrencidir kamu misafirhaneleri bunlar istisna olacaktır. Gelir vergisi üst dilimini yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkarmayı teklif ediyoruz. 500 bin Türk Lirası gelir elde eden gerçek kişilerin tamamına kazançlarını beyan etme imkanı getiriyoruz. Değerli konut vergisi adında yeni bir vergi önereceğiz. Futbolcuların gelir vergisi yüzde 20'ye çıkarılacak. Paketin amacı çok kazanandan vergi oranına göre daha çok vergi, az kazanandan daha az vergi. Teklif bunu amaçlamaktadır.''

Ayrıntılar geliyor...