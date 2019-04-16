Ajax, Torino'da Juventus'u Dize Getirdi
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 1-1'in rövanşında Ajax, deplasmanda Juventus'u 2-1 yenerek 1997'den sonra ilk kez yarı finale yükseldi.
İlk maçta turnuvanın tecrübeli takımlarından Juventus ile 1-1 berabere kalan Ajax, rövanşta rakibini deplasmanda 2-1 mağlup ederek yarı final vizesi aldı. Hollanda ekibine galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Donny van de Beek ve 67. dakikada Mathiijs de Ligt kaydetti. Juventus'un tek golünü 28. dakikada Cristiano Ronaldo kaydetti.
RAKİP YA M. CİTY YA DA TOTTENHAM
Juventus'u eleyen Ajax, 1997'den sonra ilk kez Şampiyonlar Liginde yarı finale yükseldi. Hollanda ekibinin rakibi, Manchester City-Tottenham maçının ardından belli olacak.
YORUMLAR (8)
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AJAK ŞAMPİYON OLURSA....HİÇ ŞAŞIRMAM.Cevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır
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fenerbahçe de başarısız olma sebebi de tamamıyla damien comolli ve ali koç''tur. uzun uzun yazmaya gerek yok , rezalet transferler yapıldı. bu adama ayew , benzia , reyes ve frey değilde isteğine uygun 4 futbolcu alınsaydı şuan başka şeyler konuşuyorduk. ki buna rağmen slimani kaçırdıklarının yarısını atsa dahi her şeye rağmen ilk yılı için geçerli bir performansı vardı. , takımın tek sorunu bitiricilikti.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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ah be keşke PHILLIP COCU da kalsaydı ve bize böyle güzel anları yaşatsaydı. genç yaşına rağmen hem yarışmacı , hem yetiştirici antrenör statüsünde , hollanda ekolünden gelme sebebiyle de oynattığı topa hükmeden - pas futboluyla da fenerbahçe kültürüne uygun bir isimdi. hollanda futbolu çöküşte diye zırvalayan futbol ulemaları şuan ki hollanda jenerasyonunu görünce ne düşünüyor çok merak ediyorum. cocu da bu jenerasyonun en önemli teknik adamıydı. fenerbahçe de başarısız olma sebebi de tamamıylaCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Çok iyi oldu çokta iyi güzel olduCevap Yaz 9 3 Yayından Kaldır
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Ajax arin teriyle kazanip biryelere geliyor. Bizimkiler devleti yiyor o yetmiyor. Halki yiyor yine yerinde sayiyor.Cevap Yaz 37 1 Yayından Kaldır