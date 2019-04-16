Ajax, Torino'da Juventus'u Dize Getirdi

İlk maçta turnuvanın tecrübeli takımlarından Juventus ile 1-1 berabere kalan Ajax, rövanşta rakibini deplasmanda 2-1 mağlup ederek yarı final vizesi aldı. Hollanda ekibine galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Donny van de Beek ve 67. dakikada Mathiijs de Ligt kaydetti. Juventus'un tek golünü 28. dakikada Cristiano Ronaldo kaydetti.

RAKİP YA M. CİTY YA DA TOTTENHAM

Juventus'u eleyen Ajax, 1997'den sonra ilk kez Şampiyonlar Liginde yarı finale yükseldi. Hollanda ekibinin rakibi, Manchester City-Tottenham maçının ardından belli olacak.