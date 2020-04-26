Ajax, Galatasaray'dan kiraladığı Babel'le yola devam edecek Hollanda ekibi Ajax, yaz döneminde yüksek ücretli bir transfer yapmak istemiyor ve bu doğrultuda da Galatasaray'dan kiralanan Ryan Babel ile yola devam etmeyi düşünüyor.

Galatasaray'a Hollandalı futbolcu Ryan Babel'den sevindirici haber geldi. Ajax, devre arasında sarı-kırmızılı kulüpten kiraladığı Babel ile yola devam etme kararı aldı. Hollanda basınında yer alan habere göre salgınının ekonomik anlamdaki olumsuz etkileri sebebiyle transferde para harcayacak durumda olmayan Ajax'ta sportif direktör Marc Overmars, Ryan Babel'le devam etmeyi düşünüyor. UCUZ VE TERCİH EDİLEBİLİR Kriz öncesi Ajax formasıyla pek de etkili bir görüntü sergileyemeyen Babel ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Fakat yaşanan kriz sonrası Babel'in ucuz ve tercih edilebilir bir seçenek haline geldiği belirtiliyor.