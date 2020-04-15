Ajax, Altay Bayındır'ı transfer listesine aldı Hollanda basını, Ajax'ın, Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki kalecisi Altay Bayındır'ı transfer listesine aldığını yazdı.

Fenerbahçe'nin genç eldiveni Altay Bayındır'la ilgili Hollanda basınında flaş bir iddiaya yer verildi. Andre Onana'yı Chelsea'ye satması gündemde olan Ajax'ın, transfer listesine Altay'ı aldığı öne sürüldü.

ADI BAYERN MÜNİH İLE DE ANILMIŞTI

Takvim'de de yer alan haberde Ajax'ın Onana'ya alternatif olarak 5 kaleci belirlediği ve bu isimlerin arasında Altay'ın da yer aldığı ifade edildi. Genç kalecinin adı bir süre önce Bayern Münih ile de anılmıştı. Bu sezon 27 maça çıkan 22 yaşındaki kaleci, kalesinde 36 gol gördü.