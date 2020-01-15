: Ahmet Nur Çebi: Transfer yapacak noktaya gelemiyoruz

15.01.2020 14:42 | Son Güncelleme: 15.01.2020 15:07

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sponsorluk anlaşmasının imza töreninde çarpıcı açıklamalar yaptı.

TFF'nin harcama limiti konusunda taviz vermeyeceğini söyleyen Ahmet Nur Çebi, "Taraftarımız merak ediyor. Cevaplamak zorunda kalıyorum, gündem belli, sınırlamalar... Bunların sonucuyla ilgili maalesef transfer yapacak noktaya gelemiyoruz. Kendileri bu konuda taviz vermeyeceklerini defalarca söylediler. İşin esası, gelir ve gider miktarlarında faizin indiğini görüyoruz. Bunun yansıtılması konusunda talepkar değiliz, iddia ediyoruz. Beşiktaş'ın ceza alacağı bir işe girmek istemiyoruz çünkü biz buraya işleri toparlamaya geldik" dedi.

GUILHERME AÇIKLAMASI

Yeni Malatyasporlu Guilherme transferi ile ilgili de konuşan Ahmet Nur Çebi, "Guilherme ile bir görüşme olmamıştır. Menajerler bu dönemde çok aktif. Guilherme'nin menajerine şartlarını sorduk. Pozitif cevap vermememize rağmen kamuoyunun gündeminde duruyor. Bir girişimimiz olmadı, menajeri bize ulaştı ama pozitif yanıt vermedik" şeklinde konuştu.

"FUTBOLCULARIMIZA TEKLİF YOK"

Kadrodaki oyuncularına teklif gelmediğini söyleyen Beşiktaş'ın başkanı, "Futbolcularımızdan 'Gitmek istiyorum' diye bize gelen bir teklif yok. Oyunculardan indirim istersek yeni vergi yasasına tabi olacağız. Şu anda öyle bir talebimiz yok. Sözleşmeleri biten, oturup konuşacağımız oyuncular var. Şu anda futbolcu satmak gibi bir tasarrufumuz söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

"HİLE, HURDAYA GİRMEYİZ"

Transferde şeffaf olacaklarını belirten Çebi, "Transferde hile hurda düşünmüyoruz. Biz Beşiktaş'ız. Hile hurda ile yola devam etmeyiz. Bir taraftarımızı bile zan altında bırakacak işe girmeyiz. Acı bizimse, birlikte paylaşırız" şeklinde konuştu.

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