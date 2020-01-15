Ahmet Nur Çebi: Transfer yapacak noktaya gelemiyoruz
Beşiktaş ile TAB Gıda arasında, bugün gerçekleştirilen imza töreniyle sponsorluk anlaşması imzalandı. İmza töreninde konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, taraftarların merakla beklediği transfer konusuna açıklık getirdi ve mevcut harcama limiti nedeniyle transfer yapamayacaklarını belirtti.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sponsorluk anlaşmasının imza töreninde çarpıcı açıklamalar yaptı.
TFF'nin harcama limiti konusunda taviz vermeyeceğini söyleyen Ahmet Nur Çebi, "Taraftarımız merak ediyor. Cevaplamak zorunda kalıyorum, gündem belli, sınırlamalar... Bunların sonucuyla ilgili maalesef transfer yapacak noktaya gelemiyoruz. Kendileri bu konuda taviz vermeyeceklerini defalarca söylediler. İşin esası, gelir ve gider miktarlarında faizin indiğini görüyoruz. Bunun yansıtılması konusunda talepkar değiliz, iddia ediyoruz. Beşiktaş'ın ceza alacağı bir işe girmek istemiyoruz çünkü biz buraya işleri toparlamaya geldik" dedi.
GUILHERME AÇIKLAMASI
Yeni Malatyasporlu Guilherme transferi ile ilgili de konuşan Ahmet Nur Çebi, "Guilherme ile bir görüşme olmamıştır. Menajerler bu dönemde çok aktif. Guilherme'nin menajerine şartlarını sorduk. Pozitif cevap vermememize rağmen kamuoyunun gündeminde duruyor. Bir girişimimiz olmadı, menajeri bize ulaştı ama pozitif yanıt vermedik" şeklinde konuştu.
"FUTBOLCULARIMIZA TEKLİF YOK"
Kadrodaki oyuncularına teklif gelmediğini söyleyen Beşiktaş'ın başkanı, "Futbolcularımızdan 'Gitmek istiyorum' diye bize gelen bir teklif yok. Oyunculardan indirim istersek yeni vergi yasasına tabi olacağız. Şu anda öyle bir talebimiz yok. Sözleşmeleri biten, oturup konuşacağımız oyuncular var. Şu anda futbolcu satmak gibi bir tasarrufumuz söz konusu değil" ifadelerini kullandı.
"HİLE, HURDAYA GİRMEYİZ"
Transferde şeffaf olacaklarını belirten Çebi, "Transferde hile hurda düşünmüyoruz. Biz Beşiktaş'ız. Hile hurda ile yola devam etmeyiz. Bir taraftarımızı bile zan altında bırakacak işe girmeyiz. Acı bizimse, birlikte paylaşırız" şeklinde konuştu.
Haber Videosu: Ahmet Nur Çebi: Transfer yapacak noktaya gelemiyoruz
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anca konuşursun boş boşCevap Yaz Yayından Kaldır
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Daha da beter olun tinerciler siziCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Galatasaray 130 milyon euroluk takımının üstüne habire transfer yapıyor Trabzon 80 milyon euroluk takımın üstüne habire transfer yapıyor . Fenerbahçe ile Beşiktaş''ın elikolu bağlı habire dayak yiyorlar. . .Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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böyle başkanlığı ben de yaparımCevap Yaz 4 Yayından Kaldır