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Anderson Talisca, Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Spor

Ahmet Nur Çebi: Talisca transfer gündemimizde değil

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, maaş indirimi istedikleri futbolculardan henüz bekledikleri şekilde bir geri dönüş alamadıklarını bildirdi. Öte yandan Çebi, Talisca'nın transfer gündemlerinde olmadığını söyledi.

18.04.2020 12:48 | Son Güncelleme: 18.04.2020 12:59
Ahmet Nur Çebi: Talisca transfer gündemimizde değil

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Milliyet Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. Transferi gündemde olan Anderson Talisca ile ilgili merak edilenleri açıklayan Çebi, futbolculardan maaş indirimi konusunda henüz olumlu yanıt alamadıklarını da belirtti.

İşte Çebi'nin açıklamaları;

"Salgın nedeniyle futbolda yaşanan sıkıntıları hepimiz biliyoruz. Bu kapsamda yerli ve yabancı oyuncularımızla görüştük. Henüz istediğimiz bir geri dönüş olmadı. Ancak ben futbolcuların bu yaşanan süreci anlayışla karşılayarak bizimle ortak noktada buluşacaklarına inanıyorum."

"UEFA VE FIFA'NIN TAVSİYELERİNİ DİKKATE ALACAĞIZ"

"Taraftarımız da mutlaka bu süreçte Beşiktaş'ı yalnız bırakmayacaktır. Kimi zaman video konferans ile kimi zaman da sosyal mesafeyi koruyarak tesislerde bir araya gelip, sorunlarımızı masaya yatırıyoruz. Biz şahıslardan çok Beşiktaş için çalışmaya gayret ediyoruz. Herkes gider ama Beşiktaş hep var olacaktır. Futboldaki bu çıkmazı, UEFA ve FIFA'nın tavsiyelerini de dikkate alarak kendi içimizde çözüme kavuşturacağız."

"TALISCA İLGİLENDİĞİMİZ BİR OYUNCU DEĞİL"

"Talisca bizim ilgilendiğimiz bir isim değildi. Hep dışarıdan gündemimize sokulmaya çalışıldı. Maddi tablo ortada, böylesine bir transfere girecek lüksümüz yok. Transferde daha akılcı adımlar atıyoruz."

Ahmet Nur Çebi: Talisca transfer gündemimizde değil
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