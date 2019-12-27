Haberler » Spor » Ahmet Nur Çebi, Gençlerbirliği maçı öncesi soyunma odasına indi - Spor

Ahmet Nur Çebi, Gençlerbirliği maçı öncesi soyunma odasına indi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Gençlerbirliği maçı öncesi soyunma odasına giderek futbolcularla bir konuşma yaptı ve tüm oyunculara moral verdi.

27.12.2019 20:25 | Son Güncelleme: 27.12.2019 20:51
Ahmet Nur Çebi, Gençlerbirliği maçı öncesi soyunma odasına indi

Başkanı , ile oynayacakları maç öncesi takıma moral verdi.

beIN SPORTS'un haberine göre Ahmet Nur Çebi, maçtan önce soyunma odasına indi. Çebi, futbolcular ve teknik heyetle konuşma yaparak moral verdi.

Çebi'nin oyunculardan sahaya konsantre olmalarını istediği ve güvendiğini aktardığı kaydedildi.

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler