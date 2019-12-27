Ahmet Nur Çebi, Gençlerbirliği maçı öncesi soyunma odasına indi
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Gençlerbirliği maçı öncesi soyunma odasına giderek futbolcularla bir konuşma yaptı ve tüm oyunculara moral verdi.
27.12.2019 20:25 | Son Güncelleme: 27.12.2019 20:51
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Gençlerbirliği ile oynayacakları maç öncesi takıma moral verdi.
beIN SPORTS'un haberine göre Ahmet Nur Çebi, maçtan önce soyunma odasına indi. Çebi, futbolcular ve teknik heyetle konuşma yaparak moral verdi.
Çebi'nin oyunculardan sahaya konsantre olmalarını istediği ve güvendiğini aktardığı kaydedildi.
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