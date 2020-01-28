Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın sözleri: Kendi içimizden biriyle yola devam edeceğiz

28.01.2020 11:31 | Son Güncelleme: 28.01.2020 11:32

Abdullah Avcı'nın ayrılığı sonrası yeni teknik direktör için çalışmalara başlayan Beşiktaş'ta sürpriz olmadı ve taraftarın uzun süredir statta adını bağırdığı Sergen Yalçın'a yönetimden onay çıktı.

"KENDİ İÇİMİZDEN BİRİYLE YOLA DEVAM EDECEĞİZ"

Dün toplanan siyah-beyazlı kurmayların gündeminde Yalçın'ın yanı sıra Mehmet Özdilek ve Tayfun Korkut da vardı. Bu isimler üzerinde uzun konuşmalar yapılırken, yabancı teknik adam için de görüşler belirtildi. Ancak son sözü alan Başkan Ahmet Nur Çebi, "Dünyada son trend, yetiştirdiği isimlere görev vermek. Biz de kendi içimizden bir isimle yola devam etmeliyiz. Sergen Yalçın, oyuncu olarak Beşiktaş tarihine geçmiş, teknik direktör olarak da kendini kanıtlamış bir hoca. Görev yaptığı her takımda farkını gösterdi. Artık Beşiktaş için hazır olduğunu düşünüyorum" sözleriyle konuya noktayı koydu.

Başkan Çebi'nin bu konuşması sonrası yönetici arkadaşlarının da ikna olduğu ve Sergen Yalçın ismine herkesin onay verdiği öğrenildi.

(Sabah)