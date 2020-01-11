: Cenk Tosun'un Crystal Palace'a gitmesi sonrası Çebi çıldırdı: Çok sinirliyim

11.01.2020 12:23 | Son Güncelleme: 11.01.2020 12:45

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ismi siyah beyazlı ekiple anılan Cenk Tosun'un Crystal Palace'a transfer olmasını değerlendirdi. Transfer açıklanmadan saatler önce düzenlenen basın toplantısında konuşan Ahmet Nur Çebi, harcama limitleri konusunda yapılan itiraz sürecine ilişkin TFF'ye yüklenmiş ve "Cenk Tosun gündeme geldi. Ancak sorunlar, netleşmemesi federasyonun ağır hareket etmesinden kaynaklanıyor. Biz Cenk'e bir cevap vermedik. Federasyondan bir cevap alana kadar Cenk başka bir yere giderse çok üzülürüz. Faizler düşerse çok çok rahatlarız. En azından 1-2 oyuncu gelecek" demişti.

"ÇOK SİNİRLİYİM"

Bu açıklamadan yalnızca birkaç saat sonra Crystal Palace'a imza atan Cenk Tosun, Beşiktaş iddialarına noktayı koymuş oldu. Konuyla ilgili Fanatik'e konuşan Ahmet Nur Çebi, Cenk Tosun'u transfer edememelerine ilişkin "Çok sinirliyim. Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum." dedi.

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