Ahmet Nur Çebi: Abdullah Avcı'yı devre arasına kadar göndermeyeceğiz

20.10.2019 22:34

Beşiktaş'ta olağanüstü kongrede oy sayımı tamamlandı. Kullanılan 8547 oyun 5009'unu alarak en yakın rakibi Serdal Adalı'ya 2026 oy farkı atan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın 34. Başkanı oldu. 20 sandığın tamamında rakiplerini geride bırakan Çebi, oy sayımının ardından tebrikleri kabul etti. Çebi'nin rakiplerinden Serdal Adalı toplam 2983 oy alırken Hürser Tekinoktay ise 537 oy aldı.

"ONA DA HAK HUKUK TANIMALIYIZ"

Başkan seçildikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çebi, Teknik Direktör Abdullah Avcı hakkındaki bir soruya da yanıt verdi. Çebi, "Ocak ayına kadar Abdullah Avcı ile tartışmasız devam edeceğim. Eğer bir sorun olursa, Abdullah Avcı hocam zaten gereğini yapabilecek kalitede ve değerde bir hocamız. Kendisinin yapacağı değerlendirmeler olacaktır, ona da hak hukuk tanımalıyız." dedi.

8 HAFTADA 9 PUAN TOPLADI

Beşiktaş, 8 hafta sonunda topladığı 9 puanla 12. sırada yer alıyor.