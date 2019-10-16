Ahmet Nur Çebi: Abdullah Avcı'ya destek olacağız

16.10.2019 23:33

Beşiktaş'ta başkan adaylarından Ahmet Nur Çebi, 20 Ekim'de gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde TRT Spor'a konuştu. İşte Çebi'nin açıklamaları:

"Zorluk olduğu için buradayız. 7 sene önce geldiğimizde bundan çok farklı bir tablo yoktu. Değişen çok fazla bir şey yok. Onu yönetebildik ve başarabildik. Bugün de başarabileceğimizi düşünüyorum. 7 yıldan beri kazandığımız tecrübeler belki de işimizi daha kolaylaştıracak. Ben aday olmak zorundayım. Artık birlik içinde yürümek zorundayız. Seçimden sonra adaylar da dahil olmak üzere her şey Beşiktaş'ın olmak zorunda.

ŞENOL GÜNEŞ KONUSU

Şenol Güneş ayrıldığı için üzüldüm. Keşke kalabilseydi ama kendine göre haklı gerekçeleri vardı. Başkan olsam kalması için uğraşırdım ama o da bir birey gitmek istiyorsa gidecekti. Türk futbolunun başında. Hak ettiği yeri çoktan hak etti. Çalışkan adam. Milli takımımı benim takımım. Beşiktaş için ne kadar üzülsem de Allah'tan başka yere gitmedi.

"FENERBAHÇE'NİN CANI YANARSA BAĞIRMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Her kulübün Türkiye Cumhuriyeti Kulübü olduğunu kabul etmek ve amacımızın Türk sporuna katkı vermek olduğunu bilmemiz lazım. Türk sporuna katkı vermeyen bir Beşiktaş düşünemiyorum. Hakemler Fenerbahçe'nin canını yakıyorsa Fenerbahçe, Beşiktaş'ın canını yakıyorsa Beşiktaş bağırmaya devam edecektir. Ben kasıtlı olduğunu düşünmüyorum ama kasıtlı olmasa da işinizi doğru yapacaksınız.

"BURAK YILMAZ ÇOK DEĞİŞTİ"

Burak Yılmaz'ın tarzı ve tavrı ile ilgili çekincelerim, kırgınlıklarım vardı. Ama bugün Burak'ın çok değiştiğini görüyorum. Burak Beşiktaş'ın çok kıymetli bir değeri, başımızın üstünde yeri var.Beşiktaş yukarıya doğru bir ivme kazandı, bunun devam edeceğini düşünüyorum. Abdullah Avcı'nın başarılı olup olmayacağı kendi elindedir. Biz de kendisine destek olacağız."