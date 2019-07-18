Ahmet Kavalcı: Abdullah Avcı 3 transfer istedi
Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın üç mevkiye oyuncu istediğini söyledi.
Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen Süper Lig 2019-2020 sezonunun fikstür çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kavalcı, "Transferi biten oyuncumuz Boyd, yarın idmanlara başlıyor. Ama birkaç oyuncuyla görüşmelerimiz devam ediyor. Hocanın istemiş olduğu mevkilerdeki oyuncuları takıma katıp hazırlıklara devam edeceğiz. Hoca stoper, sağ ve sol bek mevkilerine oyuncu istiyor." ifadelerini kullandı.
YORUMLAR (1)
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Gökhan Keskinin göbeği vallahi benimkinde çok fazla olmuş :)))Cevap Yaz Yayından Kaldır
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