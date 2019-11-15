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Ahmet Çakar'ın İzlanda maçı sonrası attığı twit sosyal medyada olay oldu!

Beyaz TV yorumcusu Ahmet Çakar, Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası biletini almasından sonra Twitter'dan, "Türk milleti kebapçı Selahattin beye minnettardır" paylaşımında bulundu.

15.11.2019 00:07 | Son Güncelleme: 15.11.2019 00:08

A Milli Takımımız, sahasında konuk ettiği ile 0-0 berabere kalarak EURO 2020'ye gitmeye hak kazandı. Tüm bu sonuç sonrası büyük sevinç yaşarken Beyaz TV yorumcusu sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.Çakar, Twitter hesabından "Türk milleti kebapçı Selahattin beye minnettardır" yazdı. Bu paylaşım kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

KEBAPÇI SELAHATTİN, FATİH TERİM İLE KAVGA ETMİŞTİ

Kebapçı Selahattin olarak anılan Selahattin Aydoğdu, dönemin A Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim ile kavga etmiş bunun üzerine de TFF, Terim ile yolları ayırmıştı. Terim'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna 4 Ağustos 2017'de Lucescu getirilmişti. Uluslar Ligi'nde küme düşen, Dünya Kupası Elemeleri'nde 4 puan toplayabilen Rumen çalıştırıcının da 557 gün sonra görevine son verilmişti. Lucescu ile yolların ayrılmasının ardından Şenol Güneş de Beşiktaş'tan ayrılıp milli takımın yolunu tutmuştu.


Haber Videosu: Ahmet Çakar'ın İzlanda maçı sonrası attığı twit sosyal medyada olay oldu!
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HABER YORUMLARI (4)

  • MEMLEKETİM:
    Ben hic sevinmedin aksine sinirliyim. Senin eline firsat gecmis yenmek icin gayret göstereceksin hatta kadroyu o sekilde kuracaksin. Basta federasyon ve Senol olmak üzre son macimizi oynayacagimiz Andorra'' dan korktuk. O yüzden Izlanda karsisinda bir puana oynadik. Adamlar bizi ciddiye almasaydilar 3 gol atardi. Macin sonuna dogru anladilar futboldan anlamadigimizi.
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