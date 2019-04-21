Ahmet Çakar, Ersun Yanal'a "Teknene Dön" Çağrısında Bulundu
Ahmet Çakar, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ı eleştirdi. Çakar Twitter'dan, "Teknene dön Ersun Yanal, sahillere dön. Fenerbahçe'yi bitirdin." paylaşımında bulundu.
Süper Ligin 29. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Eski hakem ve Beyaz TV yorumcusu Ahmet Çakar, sosyal medyadan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ı eleştirdi.
Çakar, "Teknene dön Ersun Yanal, sahillere dön. Fenerbahçe'yi bitirdin." paylaşımında bulundu. Bu paylaşım kısa süre içinde 5 binden fazla sosyal medya kullanıcısı tarafından beğenildi.
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