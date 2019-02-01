Ahmet Çakar'dan "Aylık Kazancım Bin Lira" Diyen Berkay'a Ağır Gönderme: İşsizlik Maaşına Başvur

Şarkıcı Berkay Şahin'i darp ve eşi Özlem Ada Şahin'i taciz ettiği iddiasıyla yargılanan milli futbolcu Arda Turan, dün hakim karşısına çıktı. Berkay'ın duruşmada aylık kazancının bin TL olduğunu söylemesi üzerine sosyal medyada tepki yağdı. Konu hakkında açıklama yapan Berkay Şahin'in eşi, "Bu konuyla gündeme gelmek istemezdik, Berkay'ın aylık kazancı 200 bin TL" dedi.

BİR TEPKİ DE AHMET ÇAKAR'DAN

Şarkıcı Berkay'ın duruşmada aylık gelirinin bin TL olarak açıklamasına, bir tepki de spor yorumcusu Ahmet Çakar'dan geldi.

"DEVLETİMİZ İŞSİZLİK MAAŞI VERİYOR, İLGİLEN BENCE"

Ünlü yorumcu twitter hesabından "Berkay'cığım devletimiz 6 ay işsizlik maaşı bağlıyor. Bin liradan daha fazla diye biliyorum. Biraz elin genişler. İlgilen bence" açıklamasıyla şarkıcıya ağır göndermede bulundu.

İşte Ahmet Çakar'ın o paylaşımı;