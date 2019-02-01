Ahmet Çakar'dan "Aylık Kazancım Bin Lira" Diyen Berkay'a Ağır Gönderme: İşsizlik Maaşına Başvur
Arda Turan'la olan duruşmasında aylık kazancını bin lira olduğunu söyleyen Berkay Şahin'e ağır eleştiri de spor yorumcusu Ahmet Çakar'dan geldi.
Şarkıcı Berkay Şahin'i darp ve eşi Özlem Ada Şahin'i taciz ettiği iddiasıyla yargılanan milli futbolcu Arda Turan, dün hakim karşısına çıktı. Berkay'ın duruşmada aylık kazancının bin TL olduğunu söylemesi üzerine sosyal medyada tepki yağdı. Konu hakkında açıklama yapan Berkay Şahin'in eşi, "Bu konuyla gündeme gelmek istemezdik, Berkay'ın aylık kazancı 200 bin TL" dedi.
BİR TEPKİ DE AHMET ÇAKAR'DAN
Şarkıcı Berkay'ın duruşmada aylık gelirinin bin TL olarak açıklamasına, bir tepki de spor yorumcusu Ahmet Çakar'dan geldi.
"DEVLETİMİZ İŞSİZLİK MAAŞI VERİYOR, İLGİLEN BENCE"
Ünlü yorumcu twitter hesabından "Berkay'cığım devletimiz 6 ay işsizlik maaşı bağlıyor. Bin liradan daha fazla diye biliyorum. Biraz elin genişler. İlgilen bence" açıklamasıyla şarkıcıya ağır göndermede bulundu.
İşte Ahmet Çakar'ın o paylaşımı;
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arkadas adan aylik 1000 lira ile kariya 2 milyonlik cip hediye aliyor yani verginin daniskasini kaciriyor olanda garibana oluyorCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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ahmet cakar. o kadar ınsan yaslılık maası dıye 500 600 lıra alıyor. yada emeklı maası 1200 lıra olan cok ınsan var. senın devlerın onları gorsun once.Cevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
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Ver mehteri ver ver,Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Ahmet,Arda,Berkay al birini vur ötekine.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ahmet cakar sen kimsin sanane sen kendi yaptigin düzenbazliklara bakCevap Yaz 2 11 Yayından Kaldır