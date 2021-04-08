Ahmet Çakar, Beşiktaş'la yine mahkemelik oldu

Yorumcu ve eski hakem Ahmet Çakar, Beşiktaş'la yine davalık oldu. Alanyaspor maçının ardından yaptığı yorumlarla Siyah-Beyazlılar'ın tepkisini çeken Çakar, mahkemeye verildi. Beşiktaş, Çakar'la ilgili çok sert açıklama paylaştı. Çokça bilinen Beşiktaş taraftarına ait "Vahap Beyaz, Ahmet Çakar" bestesinin açıklama içinde yer alması çok dikkat çekti.

Yorumcu ve eski hakem Ahmet Çakar, Beşiktaş'la yine davalık oldu. Alanyaspor maçının ardından yaptığı yorumlarla Siyah-Beyazlılar'ın tepkisini çeken Çakar, mahkemeye verildi. Beşiktaş, Çakar'la ilgili çok sert açıklama paylaştı.

İşte o açıklama:

"BESTELERE KONU OLDU"

"Faal hakemlik dönemindeki tercihleri taraftarlarımızca bestelere konu olmuş, (Vahap Beyaz, Ahmet Çakar bestesi) hakemliği, bıraktıktan sonra da birçok skandal ile gündeme gelmiş olan Ahmet Çakar isimli şahıs, Futbol Takımımızın Süper Lig'in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yendiği maçın ardından sosyal medya hesabı ile köşe yazısında takımımızın haklı ve tertemiz galibiyetine çirkin imalarla gölge düşürmeye çalışmıştır.

Meslek ahlakını yok sayarcasına yapılmış bu açıklamaların "reyting" uğruna yapıldığını düşünmek istemiyıruz. İlgili şahıs hakkında gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır."

Çakar ve Beşiktaş'ı mahkemeye götüren paylaşım