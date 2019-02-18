Ahmet Çakar, Antalyaspor-Başakşehir Maçındaki Hakem Kararlarına, "Allah Cezanızı Versin" Diyerek Tepki Gösterdi
Beyaz TV yorumcusu Ahmet Çakar, Başakşehir-Antalyaspor maçındaki hakem kararlarını eleştirdi. Çakar, "İlk yarıda Emre'nin dirseği masum mu? Tabii ki hayır. Kırmızı nerede? Allah cezanızı versin. Ne diyeyim?" dedi.
Spor Toto Süper Ligin 22. haftasında Medipol Başakşehir, Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi lider Medipol Başakşehir 1-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golü Kudryashov kaydetti.
"EMRE'NİN DİRSEĞİ MASUM MU?"
Beyaz TV yorumcusu Ahmet Çakar, karşılaşmada verilen hakem kararlarına büyük tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Çakar, "Ben dün akşam ne dedim? VAR hakemleri büyük takımları entrika ile kolluyor. İlk yarıda Emre'nin dirseği masum mu? Tabii ki hayır. Kırmızı nerede? Allah cezanızı versin. Ne diyeyim?" yazdı.
İşte o paylaşım:
YORUMLAR (12)
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Doğru diooıCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bunlarla uğraşmaktan futbola yogunlasamiyorlar bu yüzden türk futbolu bu seviyedeCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Hepinizin Allah cezasini versin. Uretemeyen kisirlar.Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Dün de senin salatasaray lı olduğunu herkes gördü. Yalama seni. Anca conconlara yaranırsın...Cevap Yaz 5 18 Yayından Kaldır
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Sen insanmısın ki ahmet çakarCevap Yaz 2 9 Yayından Kaldır