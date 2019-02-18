Ahmet Çakar, Antalyaspor-Başakşehir Maçındaki Hakem Kararlarına, "Allah Cezanızı Versin" Diyerek Tepki Gösterdi

Spor Toto Süper Ligin 22. haftasında Medipol Başakşehir, Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi lider Medipol Başakşehir 1-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golü Kudryashov kaydetti.

"EMRE'NİN DİRSEĞİ MASUM MU?"

Beyaz TV yorumcusu Ahmet Çakar, karşılaşmada verilen hakem kararlarına büyük tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Çakar, "Ben dün akşam ne dedim? VAR hakemleri büyük takımları entrika ile kolluyor. İlk yarıda Emre'nin dirseği masum mu? Tabii ki hayır. Kırmızı nerede? Allah cezanızı versin. Ne diyeyim?" yazdı.

İşte o paylaşım: